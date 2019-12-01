En Uruapan, Michoacán, detienen a 5 personas por posesión de droga y armas de fuego

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Marzo de 2026 a las 14:28:40

Uruapan, Michoacán, 2 de marzo del 2026.- Como resultado de acciones operativas la Guardia Civil detuvo en dos acciones distintas a cuatro hombres y una mujer en posesión de droga y armas de fuego. Según las investigaciones, presuntamente estarían relacionados con una célula delictiva.

Sobre el particular se informó que en dichas acciones se aseguraron cuatro armas de fuego calibres 9 mm y .223, cargadores y cartuchos útiles, así como más de 400 dosis de diversas sustancias con características propias del cristal, marihuana, cocaína y heroína, además de equipo presuntamente utilizado para la distribución de narcóticos.

En un primer hecho, fueron detenidos tres hombres en posesión de tres armas de fuego cortas calibre 9 milímetros, con sus respectivos cargadores y un total de 26 cartuchos útiles, también les fueron aseguradas 40 dosis de una sustancia con características propias del cristal.

De acuerdo con líneas preliminares de investigación, los ahora detenidos estarían presuntamente vinculados a una célula delictiva. Lo asegurado fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, instancia que realizará las diligencias correspondientes.

En una segunda acción, fueron asegurados un hombre y una mujer en posesión de 53 empaques con hierba verde seca con características de la marihuana, 250 envoltorios con sustancia granulada similar al cristal y 122 envoltorios con polvo blanco con características de la cocaína, además de envoltorios de mayor tamaño y una sustancia con características de la heroína.

Asimismo, se aseguró un arma de fuego calibre 9 milímetros con su respectivo cargador abastecido con 12 cartuchos útiles, ocho cartuchos calibre .223, 29 pipas para el consumo de narcóticos, una báscula gramera y 10 teléfonos celulares. Las personas detenidas y lo asegurado quedaron a disposición de la autoridad competente para que se determine su situación jurídica conforme a derecho.