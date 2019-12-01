Cierre total del Ramal Camelinas por trabajos nocturnos de rehabilitación

Cierre total del Ramal Camelinas por trabajos nocturnos de rehabilitación
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Marzo de 2026 a las 16:15:46
Morelia, Michoacán, 02 de marzo de 2026.- El Gobierno del Estado de Michoacán informa a la ciudadanía que el Ramal Camelinas permanecerá cerrado a la circulación vehicular debido a trabajos nocturnos de rehabilitación.

El cierre total se llevará a cabo del 2 al 4 de marzo, en un horario de 22:00 horas a 05:00 horas, con el objetivo de realizar labores que mejoren las condiciones de la vialidad y garanticen mayor seguridad para las y los usuarios.

Como rutas alternas, se recomienda a las y los automovilistas:
    •    Circular por Boulevard Juan Pablo II, continuar por J.J. Tablada y seguir por Rey Tanganxoan.
    •    O bien, tomar las calles Mozart y Julián Carrillo.

Se exhorta a la población a tomar previsiones, considerar tiempos adicionales de traslado y atender la señalización vial colocada en la zona.

Noventa Grados
