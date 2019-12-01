Diez municipios de Michoacán buscan donación de predios estatales para uso social; PRD insta a priorizar bienes comunitarios

Autor: Amanda Bautista Rodriguez / Noventa Grados | Fecha: 2 de Marzo de 2026 a las 15:47:35

Morelia, Michoacán, a 2 de marzo del 2026.- El líder estatal del PRD en Michoacán, Octavio Ocampo Córdova, informó sobre el interés de diez municipios de solicitar formalmente al Poder Ejecutivo la donación de predios propiedad del Estado que forman parte del listado de 34 inmuebles que se pretenden desincorporar.

El dirigente perredista subrayó que el apoyo a estas solicitudes se fundamenta en el beneficio social que representan para los habitantes de dichas localidades.

Ocampo Córdova reafirmó el apoyo de su partido a la iniciativa presentada ante el Congreso local de desincorporación siempre y cuando los bienes se destinen a causas sociales.

"Yo creo que ahí, cuando el patrimonio de los michoacanos se le da un sentido social, pues me parece que es bueno."

Dijo que entre las peticiones específicas de los municipios, se encuentra la construcción de casas de cultura y la regularización de edificios públicos que actualmente están a nombre del Gobierno del Estado. Ocampo Córdova mencionó el caso de Jiquilpan, donde la presidencia municipal se encuentra bajo resguardo estatal.

El líder del PRD indicó que su bancada buscará que el Poder Ejecutivo extienda estas donaciones a los ayuntamientos, asegurando que el uso quede "restringido para el uso exclusivo de lo que se pretende" en cada localidad.

A pesar del enfoque en el beneficio social, Ocampo Córdova reiteró la existencia de transferencias a privados dentro del mismo paquete de 34 bienes, dijo no conocer el alcance exacto.

"Sí sé que algunos van en transferencia a personas particulares. No sé cuántos son. No tengo el número exacto," señaló que un fideicomiso establecido para la venta deberá revisar si las transacciones son a valor catastral o comercial.

El PRD esperará el análisis de la Comisión de Hacienda del Congreso local para emitir un dictamen

final, pero su postura inicial favorece aquellas disposiciones que beneficien directamente a la ciudadanía.