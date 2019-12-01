Dan último adiós a "El Mencho" en lujoso panteón de Zapopan, Jalisco; su féretro en color dorado

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Marzo de 2026 a las 13:46:17

Zapopan, Jalisco, 2 de marzo del 2026.- Bajo un fuerte operativo de seguridad que incluyó vehículos blindados “Rhino”, así como elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, este lunes 2 de marzo fueron sepultados los restos de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El destino final del capo fue el Panteón Recinto de la Paz, en Zapopan, un cementerio conocido por albergar los restos de familiares de otros capos históricos como Rafael Caro Quintero.

El cortejo fúnebre partió de una funeraria ubicada en la colonia San Andrés, al oriente de Guadalajara, donde el cuerpo fue velado tras ser entregado a sus familiares por la Fiscalía General de la República (FGR). De acuerdo con el acta de defunción número 3830, el líder criminal falleció el pasado 22 de febrero a las 10:30 horas en Tapalpa, a causa de múltiples impactos de bala en tórax, abdomen y piernas durante un operativo federal.

En las inmediaciones del panteón se reportó la presencia de Laisha Michelle Oseguera, hija del capo, quien arribó en una camioneta Jeep custodiada.

El sepelio marca el cierre de un capítulo para el CJNG, mientras autoridades mantienen alerta máxima en la zona metropolitana de Guadalajara ante posibles reacciones derivadas de la reconfiguración del grupo criminal.