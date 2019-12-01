Caen 10 tras concierto de Shakira en el Zócalo de CDMX; están señalados por robo y posesión de estupefacientes

Ciudad de México, a 2 de marzo 2026.- Al menos 10 personas, un menor de edad entre ellos, fueron detenidos tras el concierto de Shakira en el Zócalo de la Ciudad de México el pasado 1 de marzo.

Según la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital (SSC) seis de los capturados fue por robo de celulares, tres restantes por posesión de drogas y uno por obstruir el libre tránsito.

En un comunicado, las autoridades informaron que el primer arresto ocurrió en la calle Francisco I. Madero y su esquina con la Plaza de la Constitución, donde un transeúnte solicitó el apoyo de los uniformados y denunció a un joven que como el probable responsable de sustraerle su teléfono celular.

El segundo robo se desarrolló en las calles 20 de Noviembre y Venustiano Carranza, donde observaron a una mujer y a dos hombres que empujaban de manera intencional a los espectadores, posteriormente, al parecer, los desapoderaban de sus teléfonos móviles y se los pasaban entre ellos.

Igualmente, metros adelante, los uniformados fueron requeridos por una mujer, quien señaló a un sujeto como el probable responsable de robarle su monedero

En el mismo punto, los agentes observaron cómo un hombre y una mujer sustrajeron de la bolsa del pantalón de una joven su teléfono celular, por lo que, al estar en presencia de un posible hecho delictivo, por lo que detuvieron a un sujeto de 28 años y la mujer de 27 años de edad, quienes fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente.

Otra de las capturas ocurrió en la avenida de La República, donde los policías observaron a un sujeto que manipulaba un cigarrillo con las características de la marihuana; tras marcarle el alto le hallaron seis cigarrillos elaborados con dicho vegetal, por lo que fue detenido.

Además, durante los trabajos para agilizar la vialidad e impedir enseres que aparten lugares de estacionamiento en las calles República de Perú y República de Brasil, los efectivos detuvieron a un hombre 33 años de edad, quien fue puesto a disposición del Juez Cívico correspondiente.

Por último, en la calle Independencia, detuvieron a un hombre 24 años de edad, quien transportaba tres botellas de solventes, pañuelos desechables y gazas, por lo que fue puesto a disposición del Juez Cívico correspondiente.