En lo que va de 2026 se han desactivado 9 palenques clandestinos en Michoacán: SSP

En lo que va de 2026 se han desactivado 9 palenques clandestinos en Michoacán: SSP
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Marzo de 2026 a las 16:11:25
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 02 de marzo de 2026.- Como resultado de acciones operativas llevadas a cabo por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), se han desactivado nueve palenques clandestinos en lo que va del presente año, donde se realizaban peleas de gallos de manera ilícita, esto derivado de los operativos permanentes para prevenir conductas delictivas.

Sobre el particular se informó que en Michoacán, la realización de peleas de gallos constituye una actividad ilícita, ya que vulnera la normativa estatal en materia de protección y bienestar animal. La organización, promoción o participación en estos eventos clandestinos puede derivar en sanciones administrativas e incluso responsabilidades penales, conforme a lo establecido en la legislación vigente.

Morelia encabeza la lista con cuatro eventos suspendidos, seguida de Apatzingán con dos; en tanto, en Jiménez, Ziracuaretiro y Zamora se registró una cancelación por municipio. En estas acciones, elementos de la Guardia Civil y del Ejército Mexicano detectaron los eventos y procedieron a su clausura y dispersión de los asistentes, bajo los protocolos de seguridad establecidos.

La desactivación de estos palenques fue posible gracias al reforzamiento de patrullajes estratégicos y al seguimiento oportuno de reportes ciudadanos realizados a las líneas de emergencias 911 y Denuncia Anónima 089.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Tras accidente en la autopista de Occidente, abren un paso alterno para circulación de vehículos
Aseguran camionetas robadas y cargadas con precursores químicos en Turicato, Michoacán
Cierre total del Ramal Camelinas por trabajos nocturnos de rehabilitación
En lo que va de 2026 se han desactivado 9 palenques clandestinos en Michoacán: SSP
Más información de la categoria
Diez municipios de Michoacán buscan donación de predios estatales para uso social; PRD insta a priorizar bienes comunitarios
Balean a un individuo en Altozano de Morelia, Michoacán
Dan último adiós a "El Mencho" en lujoso panteón de Zapopan, Jalisco; su féretro en color dorado
Trasladan restos de "El Mencho" a panteón en Zapopan; es escoltado por seguridad federal
Comentarios