Trasladan restos de "El Mencho" a panteón en Zapopan; es escoltado por seguridad federal

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Marzo de 2026 a las 12:16:41

Zapopan, Jalisco, a 2 de marzo 2026.- La carroza con los restos de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como “El Mencho”, salió de la funeraria La Paz, en la colonia San Andrés, de Guadalajara, y se dirige al panteón Recinto de la Paz, en Zapopan.

El velorio se llevó a cabo el pasado 1 de marzo, y a la funeraria llegaron numerosos arreglos florales, a los cuales se les retiraron las cintas con los mensajes y nombres de quienes enviaban.

Cabe señalar que en los alrededores del recinto funerario se desplegó un fuerte operativo de seguridad por parte de fuerzas federales.

El cuerpo del líder y fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), es trasladado en una carroza blanca, que va seguida con otra carroza con flores y una camioneta gris, así como patrullas con elementos de seguridad.