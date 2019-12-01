Balean a un individuo en Altozano de Morelia, Michoacán

Balean a un individuo en Altozano de Morelia, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Marzo de 2026 a las 14:09:22
Morelia, Michoacán, 2 de marzo del 2026.- Con lesiones que ameritaron su ingreso a un hospital, resultó un individuo el cual fue atacado a balazos cuando circulaba a bordo de su camioneta en la zona de Altozano de esta ciudad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas del ingreso de un hombre a un hospital del sur de la ciudad, el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego.

Al sitio se trasladaron elementos de la FGE quienes fueron avisados de que el hombre circulaba en su camioneta en la avenida Juan Pablo II, cuando fue atacado a balazos, y por sus propios medios se trasladó al nosocomio.

Hechos anteriores que ya son materia de investigación por parte de las autoridades correspondientes.

Noventa Grados
