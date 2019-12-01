En Uruapan, Michoacán, aseguran y desactivan 3 artefactos explosivos listos para ser usados por drones

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Agosto de 2025 a las 07:50:35

Uruapan, Michoacán, 20 de agosto del 2025.- Como resultado de acciones operativas llevadas a cabo por personal de las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa) se logró asegurar y desactivar tres artefactos explosivos que habrían sido fabricados para ser arrojados desde drones en esta ciudad de Uruapan.

Sobre el particular se informó que tras recibir una llamada de alerta los efectivos del agrupamiento Especializado en Artefactos Explosivos y Materiales Peligrosos de la Guardia Civil, así como de la Guardia Nacional, se movilizaron al sur del municipio en la localidad de Rio Volga, para llevar a cabo el levantamiento de los citados dispositivos.

Acto seguido los agentes policiales desactivaron con éxito los artefactos explosivos que pretendían ser arrojados desde dron, y de esta forma continuaron con el despliegue de sus tareas preventivas.

La SSP mantiene activos los dispositivos para localizar y destruir artefactos explosivos que puedan poner en riesgo a la población, y a su vez, combatir conductas ilícitas que puedan vulnerar su bienestar.