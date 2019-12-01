En Uruapan, Michoacán aprehende la Guardia Civil a presunta “tiradora” de sustancias ilícitas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Febrero de 2026 a las 11:53:11
Uruapan, Michoacán, a 14 de febrero 2026.- Una mujer fue detenida por oficiales de la Guardia Civil, de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, en poder de varias dosis de droga sintética listas para su venta y distribución, hechos registrados en la zona oriente de la ciudad. 

Se trata de Alma Gabriela G. G., de 30 años de edad, quien dijo ser vecina de esta ciudad. 

Sobre su detención se informó que los oficiales le marcaron el alto en la calle Privada de Cocoyoc, en la colonia Jardines de la Loma, tras realizarle una revisión de rutina le encontraron entre sus pertenencias, 27 bolsas plásticas, que contenían una sustancia granulada con las características de la droga sintética conocida como “crystal”. 

Además también seis pipas de vidrio, 1.6 gramos de mariguana, cuatro teléfonos celulares y mil 200 pesos en efectivo. 

Por tal motivo fue puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado para que se inicien las investigaciones correspondientes.

