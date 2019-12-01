En un domicilio de Zamora, Michoacán ultiman a puñaladas a un hombre 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Agosto de 2025 a las 20:26:00
Zamora, Michoacán, a 25 de agosto de 2025.- Dentro de una choza fue localizado un hombre sin vida, a decir de las autoridades policíacas este presentaba lesiones de arma blanca en el cuello y pierna izquierda, así como golpes contusos.

Respecto al hecho se conoció que aproximadamente a las 16:20 horas de este lunes en el C5 Sitec recibieron un reporte ciudadano sobre una persona sin vida en un predio de la colonia Real del Valle.

Agentes de la Policía Municipal y Guardia Nacional se movilizaron al final de la calle Real del Monte, donde al interior de una choza encontraron al hombre inconciente.

De inmediato solicitaron el apoyo de los socorritas de Rescate quienes llegaron y confirmaron el deceso del masculino, mismo que están sin identificar. 

La víctima es de aproximadamente 30 a 40 años de edad, pantalón negro y chamarra azul marino, el cual estaba descalzo. 

Personal de la Fiscalía General del Estado llego al lugar y tras realizar las actuaciones correspondientes trasladaron el cadáver al Semefo para los estudios correspondientes, esperando sea identificado.

Noventa Grados
