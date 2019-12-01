En Toluca caen 3 presuntos pistoleros de grupo delincuencial de Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Agosto de 2025 a las 11:52:38

Toluca, Estado de México, a 28 de agosto 2025.- Personal de seguridad federal y estatal capturó en la ciudad de Toluca, Estado de México, a tres personas, dos hombre y una mujer, identificados como presuntos pistoleros de una organización criminal de Michoacán.

De acuerdo con información oficial, las detenciones se llevaron a cabo en operativos simultáneos, ya que se les relaciona con un doble homicidio y un ataque armado al interior de un restaurante de la capital mexiquense.

Los sospechosos fueron identificados como Ángel 'N', Maricarmen 'N' y Jesús Roberto 'N', todos presuntos miembros de la organización criminal conocida como la Familia Michoacana.

En la primera acción de cateo, en la delegación de San Mateo Otzacatipan fueron detenidos Ángel de Jesús y Maricarmen, a quienes se les decomisó un arma de fuego calibre 9 milímetros con cartuchos útiles, así como 10 envoltorios con posible mariguana, además de que les fue asegurada una motocicleta Italika.

El segundo operativo se llevó a cabo en la carretera Toluca-Atlacomulco, en donde fue capturado Jesús Roberto 'N', quien llevaba 15 dosis de mariguana .

Los hechos a los que se le vinculan ocurrieron el pasado 11 de agosto, cuando hombres armados irrumpieron en un restaurante llamado Rancheros del Sur, ubicado en la plaza El Punto, sobre la vialidad Alfredo del Mazo.

El segundo acto violento se desarrolló el 19 de agosto durante una agresión en un inmueble del barrio de Zopilocalco, en el cual dos hombres perdieron la vida y una mujer resultó lesionada.