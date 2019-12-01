En Tangancícuaro, Michoacán detiene la GC a un sujeto en posesión de 23 envoltorios con sustancia ilícita

En Tangancícuaro, Michoacán detiene la GC a un sujeto en posesión de 23 envoltorios con sustancia ilícita
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Octubre de 2026 a las 08:47:31
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Tangancícuaro, Michoacán, a 18 de octubre de 2026.- Oficiales de la Guardia Civil, detuvieron a un presunto “envenenador público” y le aseguraron nueve gramos de una sustancia granulada con las características de la droga conocida como “crystal”. 

Se trata de Román C. F., de 47 años de edad, originario y vecino de la localidad de Gómez Farías, en este municipio. 

Se conoció que los policías le marcaron el alto a la altura del crucero que va de Gómez Farías a Zamora y Jacona, por lo que trató de ocultar algo entre sus pertenencias. 

Al realizarle una revisión de rutina se le encontraron en la bolsa de su pantalón 23 bolsas plásticas tipo ziploc, que contenían la mencionada sustancia granulada. 

Por tal motivo fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado para que se continúen con las investigaciones.

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