En Sinergia Federal se cumplimenta orden de aprehensión en Ciudad de México contra probable co-autor de secuestro calificado ocurrido en Colón, Querétaro

En Sinergia Federal se cumplimenta orden de aprehensión en Ciudad de México contra probable co-autor de secuestro calificado ocurrido en Colón, Querétaro
Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 16 de Julio de 2026 a las 13:14:16
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Querétaro, Querétaro, a 16 de julio 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro, a través de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS), cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Jorge Iván “N”, por su probable intervención en los delitos de secuestro calificado y robo calificado, por hechos ocurridos en en municipio de colón.

La detención se realizó en la Ciudad de México como resultado de trabajos de investigación y análisis desarrollados por la UECS, mediante la estrategia Sinergia, con la Unidad de Antisecuestro y Antiextorsión de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quienes participaron en las acciones para localizar y cumplimentar el mandato judicial.

Las investigaciones permitieron identificar la probable intervención del imputado en los hechos, así como establecer su lugar de residencia, lo que permitió implementar un operativo para ejecutar la orden de aprehensión.

De acuerdo con la investigación, el imputado presuntamente se desempeñaba como servidor público federal al momento de los hechos y habría participado, en complicidad con otras personas, en un operativo simulado realizado en el municipio de Colón, mediante el cual la víctima fue privada de la libertad y se cometió además el robo calificado que forma parte de la misma causa penal.

Una vez cumplimentada la orden de aprehensión, el imputado fue informado de los derechos que le asisten como persona detenida y se realizaron los trámites correspondientes para su traslado al estado de Querétaro, donde será puesto a disposición del Juez de Control del Distrito Judicial de Tolimán, autoridad que lo requiere para continuar con el proceso penal.

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