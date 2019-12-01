En Quiroga, Michoacán, asegura SSP dos armas largas, cargadores, más de 400 cartuchos y vehículos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Septiembre de 2025 a las 13:17:33
Quiroga, Michoacán, 23 de septiembre del 2025.- Como resultado de una acción operativa llevada a cabo por agentes de las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa) aseguraron dos vehículos, uno de ellos con reporte de robo, en los cuales fueron localizados dos armas largas, 409 cartuchos útiles y cargadores.

Sobre el particular se informó que fue en la colonia Tirimicuita en la cabecera municipal, donde los agentes de la Guardia Civil y del Ejército Mexicano ubicaron dos camionetas de las marcas Poer y Toyota, por lo que se realizó un perímetro de seguridad en el área.

Tras efectuar una inspección al interior de las unidades se encontraron dos fusiles, 409 municiones y 15 cargadores para distintos calibres; todo lo asegurado junto con los automotores fueron presentados ante la autoridad correspondiente para llevar a cabo las diligencias establecidas.

Noventa Grados
