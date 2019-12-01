Sujetos armados irrumpen en restaurante, dejando dos personas sin vida y un herido en Veracruz

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Septiembre de 2025 a las 14:38:44

Poza Rica, Veracruz, a 23 de septiembre de 2025.- Sujetos armados ingresaron a un restaurante de la colonia Cazones en el municipio de Poza Rica, dejando el saldo de dos personas fallecidas, así como una más herida de gravedad.

Los hechos se registraron en un negocio ubicado sobre la avenida 20 de noviembre, donde sujetos irrumpieron en el establecimiento, y sin mediar palabra comenzaron a disparar con armas de fuego en contra de los comensales.

Tras recibir el reporte, al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Ejército Mexicano y Guardia Nacional.

Las autoridades, se encargaron de acordonar la zona, además de que realizaron el despliegue de un operativo, con la finalidad de dar con el paradero de los responsables, quienes tras cometer el ataque, huyeron del lugar.

Durante el recorrido por calles aledañas, se encontraron “ponchallantas”, lo que afectó la circulación vehicular, así como el acceso a la zona.

Hasta el momento, no se reportan detenidos, por lo que la Fiscalía General del Estado de Veracruz ya inició con las investigaciones correspondientes sobre el caso.