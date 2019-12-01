Arrestan a presunto violador de una menor de 14 años en Morelia, Michoacán; habría atacado a la víctima en un autolavado de su propiedad

Arrestan a presunto violador de una menor de 14 años en Morelia, Michoacán; habría atacado a la víctima en un autolavado de su propiedad
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Septiembre de 2025 a las 11:04:51
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 23 de septiembre del 2025.- Mario Alberto “N”, propietario de un autolavado, quien es señalado de su posible participación en el delito de violación, cometido en agravio de una adolescente de 14 años, en Morelia, fue aprehendido por personal de la FGE.

Sobre el particular se informó que con base en las indagatorias del caso, en agosto de 2024, Mario Alberto “N” aprovechó que la víctima, en situación de vulnerabilidad, dormía en el autolavado de su propiedad para atacarla sexualmente. 

El hecho fue investigado por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Violencia Familiar y de Género, que recabó datos de prueba de la posible participación de Mario Alberto “N” en el delito, contra quien fue obtenida una orden de aprehensión. 

El investigado fue detenido por policías de investigación y trasladado al Centro Penitenciario, donde el Juez de Control deberá resolver su situación legal.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Mujer alterada ingresó a secundaria e intentó agredir al personal y alumnos en San Luis Potosí
Pipa de Pemex cae en socavón en Iztacalco; transporta 20 mil litros de diésel
Se registra accidente en laterales de Paseo 5 de Febrero del municipio de Querétaro; hay una persona fallecida y un lesionado
Arrestan a presunto violador de una menor de 14 años en Morelia, Michoacán; habría atacado a la víctima en un autolavado de su propiedad
Más información de la categoria
Arrestan a presunto violador de una menor de 14 años en Morelia, Michoacán; habría atacado a la víctima en un autolavado de su propiedad
Conductor sobrevive a ataque armado en la Ciudad de México; recibió impactos en mandíbula y cabeza
Pronostican fuertes lluvias y llegada de frente frío
Seis campamentos criminales destruidos en operativo tras balaceras y bloqueos en región Pátzcuaro, Michoacán
Comentarios