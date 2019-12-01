Arrestan a presunto violador de una menor de 14 años en Morelia, Michoacán; habría atacado a la víctima en un autolavado de su propiedad

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Septiembre de 2025 a las 11:04:51

Morelia, Michoacán, 23 de septiembre del 2025.- Mario Alberto “N”, propietario de un autolavado, quien es señalado de su posible participación en el delito de violación, cometido en agravio de una adolescente de 14 años, en Morelia, fue aprehendido por personal de la FGE.

Sobre el particular se informó que con base en las indagatorias del caso, en agosto de 2024, Mario Alberto “N” aprovechó que la víctima, en situación de vulnerabilidad, dormía en el autolavado de su propiedad para atacarla sexualmente.

El hecho fue investigado por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Violencia Familiar y de Género, que recabó datos de prueba de la posible participación de Mario Alberto “N” en el delito, contra quien fue obtenida una orden de aprehensión.

El investigado fue detenido por policías de investigación y trasladado al Centro Penitenciario, donde el Juez de Control deberá resolver su situación legal.