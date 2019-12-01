Se registra atropellamiento afuera de bar en Azcapotzalco; responsable se da a la fuga

Se registra atropellamiento afuera de bar en Azcapotzalco; responsable se da a la fuga
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Septiembre de 2025 a las 14:39:16
Ciudad de México, a 23 de septiembre 2025.- Al menos seis personas resultaron heridas tras ser víctimas de un atropellamiento masivo a las afueras de un bar ubicado en la alcaldía Azcapotzalco, de la Ciudad de México.

De acuerdo con los primero reportes, el incidente se registró durante la madrugada del 23 de septiembre, en la  calle Cuitláhuac, cuando un automovilista que pasaba afuera del establecimiento presuntamente perdió el control de su unidad y arrolló a varios jóvenes.

Al sitio se movilizó personal de seguridad, así como de paramédicos, quienes auxiliaron a los heridos y los trasladaron a diversos hospitales de la capital del país, sin embargo, no se dieron detalles sobre su estado de salud.

El responsable del atropellamiento huyó del sitio con rumbo desconocido; no obstante, las autoridades de la CDMX informaron que ya abrieron una investigación contra quien resulte responsable del hecho.

