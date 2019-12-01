Atentan a tiros contra director de Prevención del Delito de Tulancingo

Atentan a tiros contra director de Prevención del Delito de Tulancingo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Septiembre de 2025 a las 13:44:56
Tulancingo, Hidalgo, a 23 de septiembre 2025.- Sujetos armados hirieron a balazos a Dereck Olvera Juárez, director de Prevención del Delito de Tulancingo, Hidalgo, mientras se trasladaba en un vehículo particular que recibió varios impactos de bala.

De acuerdo con el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana municipal, Omar Hermilo Cedillo Contreras, el atentado contra el mando policial se dio en la colonia Rincones de la Hacienda.  

Según información oficial, la víctima logró conducir hasta el estacionamiento del Centro Cívico Social de Tulancingo, donde recibió auxilio y atención inmediata, por lo que fue trasladado en ambulancia a una clínica particular.  

Por lo anterior, personal de seguridad municipal implementó un operativo para localizar a los responsables, quienes viajaban a bordo de una motocicleta sin placas  huyeron con rumbo desconocido tras perpetrar el ataque.

Por su parte, la Procuraduría de Justicia de esta entidad inició la carpeta de investigación luego de recibir el informe por parte de la clínica privada, donde se notificó el ingreso de un hombre con lesiones de arma de fuego en el abdomen.

