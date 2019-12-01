Declaran culpable a hombre por intento de magnicidio de Donald Trump

Declaran culpable a hombre por intento de magnicidio de Donald Trump
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Septiembre de 2025 a las 14:09:10
Miami, Florida, Estados Unidos, a 23 de septiembre 2025.- Un jurado en Florida, declaró culpable de cinco cargos al ciudadano Ryan Routh, entre ellos el de intento de homicidio en contra del entonces candidato presidencial, Donald Trump, en 2024.

Tras unas cuantas horas de deliberación, el jurado halló culpable al señalado de intento de homicidio, intento de asesinar a un candidato presidencial de EEUU, poseer un arma de fuego para cometer un crimen con violencia, atacar a un agente federal, ser un criminal con un arma y tener un arma con un número de serie borrado.

Por su parte, la jefa del Departamento de Justicia (DOJ), Pam Bondi, celebró el veredicto, que podría implicar una cadena perpetua.

“Este intento de asesinato no solo fue un ataque a nuestro presidente, sino una afrenta a nuestra nación. Estoy agradecida con el USAO_SDFL (fiscal en el Sur de Florida), Jason Quiñones, su equipo entero del juicio y nuestros socios de la ley por proteger al presidente Trump y asegurar este importante veredicto”, escribió la fiscal general en redes sociales.

Cabe mencionar que el veredicto se dio menos de semanas después del inicio de juicio contra Routh, quien optó por defenderse a sí mismo.

La jueza Aileen M. Cannon, del Distrito Sur de Florida en Fort Pierce, cortó las intervenciones de Routh algunas veces por “hacer una burla de la dignidad de la corte”, según la prensa que accedió a la sala.

