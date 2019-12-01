Conductor sobrevive a ataque armado en la Ciudad de México; recibió impactos en mandíbula y cabeza

Conductor sobrevive a ataque armado en la Ciudad de México; recibió impactos en mandíbula y cabeza
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Septiembre de 2025 a las 10:08:48
Ciudad de México, 23 de septiembre de 2025. – Un conductor particular fue víctima de un ataque armado la noche del lunes en la alcaldía Venustiano Carranza de la Ciudad de México, cuando circulaba sobre Avenida Oceanía, cerca de la estación Ricardo Flores Magón de la Línea B del Metro.

De acuerdo con primeros reportes, una motocicleta negra se emparejó con el vehículo de la víctima y los ocupantes le dispararon en repetidas ocasiones antes de darse a la fuga.

El conductor recibió dos impactos de bala, uno en la mandíbula y otro en la cabeza del lado izquierdo, por lo que fue trasladado de manera inmediata a un hospital en estado grave de salud.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que continúa con el análisis de cámaras de videovigilancia para identificar plenamente a los responsables del atentado.

