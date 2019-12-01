Se incendia tráiler en la Morelia-Pátzcuaro; al parecer el siniestro fue provocado

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Septiembre de 2025 a las 15:16:34

Pátzcuaro, Michoacán, a 23 de septiembre del 2025. - Un tráiler quedó prácticamente calcinado luego de que, presuntamente, desconocidos le prendieran fuego, hechos registrados sobre la carretera Morelia-Pátzcuaro en las inmediaciones de la comunidad de El Zapote.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el referido lugar se estaba incendiando un tráiler.

Al sitio acudieron elementos del cuerpo de Bomberos y Protección Civil, quienes de inmediato se abocaron a sofocar la conflagración, la misma que casi destruyó en su totalidad el camión.

Es de mencionar que presuntamente el siniestro fue provocado, lo cual ya es investigado por las autoridades correspondientes.