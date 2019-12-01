Se incendia tráiler en la Morelia-Pátzcuaro; al parecer el siniestro fue provocado

Se incendia tráiler en la Morelia-Pátzcuaro; al parecer el siniestro fue provocado
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Septiembre de 2025 a las 15:16:34
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Pátzcuaro, Michoacán, a 23 de septiembre del 2025. - Un tráiler quedó prácticamente calcinado luego de que, presuntamente, desconocidos le prendieran fuego, hechos registrados sobre la carretera Morelia-Pátzcuaro en las inmediaciones de la comunidad de El Zapote.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el referido lugar se estaba incendiando un tráiler.

Al sitio acudieron elementos del cuerpo de Bomberos y Protección Civil, quienes de inmediato se abocaron a sofocar la conflagración, la misma que casi destruyó en su totalidad el camión.

Es de mencionar que presuntamente el siniestro fue provocado, lo cual ya es investigado por las autoridades correspondientes.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Se incendia tráiler en la Morelia-Pátzcuaro; al parecer el siniestro fue provocado
Se registra atropellamiento afuera de bar en Azcapotzalco; responsable se da a la fuga
Sujetos armados irrumpen en restaurante, dejando dos personas sin vida y un herido en Veracruz
Atentan a tiros contra director de Prevención del Delito de Tulancingo
Más información de la categoria
Declaran culpable a hombre por intento de magnicidio de Donald Trump
Trump arremete contra la migración ante la ONU: "sus países se están yendo al infierno", asegura
Arrestan a presunto violador de una menor de 14 años en Morelia, Michoacán; habría atacado a la víctima en un autolavado de su propiedad
Conductor sobrevive a ataque armado en la Ciudad de México; recibió impactos en mandíbula y cabeza
Comentarios