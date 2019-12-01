En pro de la paz en Michoacán, se reúne Oseguera Cortés con autoridades eclesiásticas

Morelia, Michoacán, 23 de septiembre del 2025.- El secretario de Seguridad Pública (SSP), Juan Carlos Oseguera Cortés, en un encuentro con diversas autoridades eclesiásticas de la entidad, dio a conocer las acciones preventivas y operativas que el Gobierno del Estado a través de la Guardia Civil realizan en las diferentes regiones del territorio michoacano.

Sobre el particular se informó que en el encuentro donde también estuvieron presentes el arzobispo de Morelia, Carlos Garfias Merlos, el arzobispo coadjutor, José Armando Álvarez, así como obispos de Tacámbaro, Zamora, Apatzingán y Lázaro Cárdenas; Oseguera Cortés presentó un plan de trabajo donde resaltan acciones conjuntas encaminadas a prevalecer la paz pública de la sociedad michoacana.

También recalcó la importancia de sostener encuentros con todos los sectores de la sociedad, en este caso con la Iglesia católica, con quienes además sostuvo mesas particulares de diálogo para atender necesidades de diversos representantes.

En este tenor, Oseguera Cortés destacó las labores de proximidad social que efectúa la SSP mediante los distintos agrupamientos y direcciones de la institución, con la finalidad de prevenir el delito y fortalecer los lazos de colaboración con la ciudadanía.

“Trabajar de manera conjunta con las autoridades y la sociedad a favor de la construcción de la paz es la línea a seguir para la obtención de resultados positivos, que brinden a las familias de la entidad la seguridad y el desarrollo que merecen”, afirmó el secretario de Seguridad Pública.