En prisión por robo calificado en grado de tentativa en Querétaro

Querétaro, Querétaro, 14 de abril del 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro obtuvo la vinculación a proceso y prisión preventiva justificada en contra de Carlos “N”, por el delito de robo calificado en grado de tentativa, tras hechos ocurridos en marzo de 2026.

De acuerdo con la investigación, en las primeras horas de ese día, el imputado se encontraba al interior de un vehículo, donde manipuló el área de fusibles con la finalidad de apoderarse de la unidad. Sin embargo, no logró consumar el delito, ya que fue sorprendido por un familiar del propietario, lo que derivó en su detención.

Derivado de los actos de investigación, se estableció que el imputado cuenta con antecedentes penales por delitos de robo, incluyendo robo a casa habitación y robo simple, así como diversos registros por robo equiparado de vehículo, portación de armas prohibidas, delitos contra la seguridad y amenazas, lo que evidencia una conducta reiterada.

En audiencia inicial la autoridad judicial determinó como legal la detención, vinculación a proceso del imputado por robo calificado en grado de tentativa, impuso prisión preventiva justificada como medida cautelar y otorgó dos meses de investigación complementaria, periodo en el que esta Fiscalía realizará las diligencias y actos pertinentes para el total esclarecimiento de los hechos.

Las acciones fueron realizadas por personal de la Fiscalía General del Estado y la Policía de Investigación del Delito, en Sinergia con elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro (SSPMQ).