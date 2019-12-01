En Pátzcuaro, Michoacán recuperan tres carros robados de un camión nodriza

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Agosto de 2025 a las 12:44:11

Pátzcuaro, Michoacán, a 14 de agosto 2025.- Elementos de la Guardia Civil, adscritos a la Coordinación Regional Pátzcuaro, lograron localizar y recuperar tres vehículos nuevos que habían sido robados de una madrina en la autopista Morelia-Lázaro Cárdenas (Siglo XXI).

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas sobre el robo con violencia de varias unidades del año 2025 de una madrina en la referida carretera.

De inmediato se implementó una acción operativa para la búsqueda de los vehículos hurtados.

Finalmente fue en una brecha que va a la ranchería de Caríngaro que se localizaron los automóviles Un Volkswagen Virtus color plata, modelo 2025; un Volkswagen Virtus color plata, modelo 2025; y un Volkswagen Virtus color plata, modelo 2005, propiedad de la empresa Jetsbank.

Los autos recuperados fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para los efectos de ley.