En Parácuaro, Michoacán, aseguran armas, granadas y un vehículo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Agosto de 2025 a las 13:00:23

Parácuaro, Michoacán, a 23 de agosto 2025.- Luego del enfrentamiento con delincuentes en el que dos sujetos perdieran la vida, agentes de las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa) aseguraron en el municipio de Parácuaro dos fusiles, dos granadas para aditamento calibre 40 milímetros, cartuchos, cargadores, equipo táctico y una camioneta de la marca Mitsubishi con reporte de robo vigente.

Sobre el particular se informó que en respuesta a una agresión por disparos de arma de fuego, mientras realizaban recorridos disuasivos sobre un camino de terracería en la localidad de La Batea.

Los oficiales de la Guardia Civil y del Ejército Mexicano realizaron un perímetro de seguridad, resultado de lo cual se aseguró un vehículo, armas y granadas.

Finalmente lo asegurado fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para los efectos de ley.