En Álvaro Obregón, Michoacán aseguran más de mil dosis de narcóticos; hay un detenido 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Octubre de 2025 a las 13:25:51
Morelia, Michoacán, a 18 de octubre 2025.- Como resultado de la cumplimentación de una orden de cateo girada por un Juez de Control, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto, sobre la carretera Morelia–Acámbaro, a la altura de la localidad de Tzintzimeo, municipio de Álvaro Obregón, fueron aseguradas 985 dosis de metanfetamina y 190 dosis de marihuana, además de lograrse la detención de una persona.

Sobre el particular se informó que derivado de tareas de investigación, personal de la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo, solicitó ante el Juez de Control la respectiva orden de cateo, misma que fue obsequiada y cumplimentada por agentes de la Policía de Investigación, con apoyo de peritos especializados.

En el sitio fue detenido Julio César “N”, de 44 años, quien quedó a disposición del agente del Ministerio Público, a efecto de que se resuelva su situación jurídica conforme a derecho.

