En Morelia, Michoacán: Fallece hombre tras recibir descarga eléctrica en colonia La Esperanza
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Diciembre de 2025 a las 20:51:40
Morelia, Michoacán, a 1 de diciembre de 2025.- Mientras era trasladado a un hospital, luego de haber recibido una descarga eléctrica mientras trabajaba, un hombre perdió la vida.

Al respecto se informó que Jordi “N”, de 22 años se encontraba trabajando en una obra en la colonia La Esperanza.

En un momento determinado, por accidente, el trabajador tocó cables de alta tensión lo que le ocasionó lesiones graves.

Acto seguido fue auxiliado por paramédicos quienes lo trasladaron a un hospital, sin embargo en el trayecto, murió, hechos que son investigados por las autoridades competentes.

