En Morelia, Michoacán: Fallece hombre tras caer de su bicicleta en la colonia Vasco de Quiroga

En Morelia, Michoacán: Fallece hombre tras caer de su bicicleta en la colonia Vasco de Quiroga
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Octubre de 2026 a las 15:36:44
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Morelia, Michoacán, a 13 de octubre de 2026.- Víctima de las lesiones que sufrió al caer de su bicicleta y golpearse la cabeza contra el pavimento, en las inmediaciones del Jardín de San Diego, un hombre de 59 años perdió la vida.

Al respecto se informó que dicho accidente ocurrió la mañana de este martes, cerca del cruce de la avenida Tata Vasco y la calle Fray Antonio de Lisboa, en la colonia Vasco de Quiroga, a las afueras de la Universidad de Morelia.

Personas que presenciaron la caída solicitaron una ambulancia al número de emergencias 911. Policías municipales y paramédicos acudieron al lugar; sin embargo, al revisar al ciclista confirmaron que ya había perdido la vida.

En el sitio trascendió que se llamaba Ricardo y que se dirigía al templo de San Diego, aunque su identidad quedó pendiente de confirmación oficial.

Fue personal de la Unidad de Atención Inmediata realizó las diligencias para establecer las circunstancias del percance.

Al concluir los trabajos, el cadáver fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia correspondiente.

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