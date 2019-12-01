En Morelia, Michoacán: Fallece adulto mayor al ser atropellado en Calzada La Huerta

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Enero de 2026 a las 17:47:42

Morelia, Michoacán, a 2 de enero de 2026.- Víctima de las lesiones que sufrió al ser atropellado cuando intentaba cruzar la calzada La Huerta de esta ciudad de Morelia, un adulto mayor perdió la vida.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que sobre la referida vialidad, en las inmediaciones del fraccionamiento Toreo el Alto, habían atropellado a una persona.

Al sitio acudieron elementos de tránsito quienes al arribar encontraron tendido en el suelo a un hombre de 80 años, el cual ya no presentaba signos vitales, situación por la que la FGE tomó conocimiento.

Es de mencionar que el responsable del atropellamiento quien conducía una camioneta que intentaba comprar, permaneció en el sitio y fue requerido para deslindar responsabilidades.