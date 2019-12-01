En Morelia, Michoacán detienen a tres personas relacionadas en secuestro y extorsión de agricultor

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Agosto de 2025 a las 11:39:37

Morelia, Michoacán, a 21 de agosto 2025.- Como resultado de una acción operativa, interinstitucional, la Secretaría de Seguridad Pública junto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General del Estado y la Guardia Nacional, lograron la detención de tres presuntos responsables de los delitos de secuestro y extorsión. Asi mismo se aseguraron dos armas de fuego y dos vehículos relacionados a hechos ilícitos.

Sobre el particular se informó que con base en las investigaciones, el 12 de agosto se inició una carpeta de investigación por el delito de secuestro en agravio de un agricultor del municipio de Tacámbaro.

Al recibir la denuncia, el personal de la Subsecretaría de Investigación Especializada, la Unidad Especializada de Combate al Secuestro y autoridades federales implementaron labores de investigación, inteligencia y análisis operativo que permitieron obtener resultados positivos.

En una primera intervención, fueron detenidas tres personas en Morelia, asegurándoles un revólver calibre .32 milímetros con seis cartuchos útiles, una pistola tipo escuadra calibre nueve milímetros, abastecida con nueve cartuchos y dos vehículos vinculados a los hechos.