En Morelia, Michoacán detienen a tres personas relacionadas en secuestro y extorsión de agricultor

En Morelia, Michoacán detienen a tres personas relacionadas en secuestro y extorsión de agricultor
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Agosto de 2025 a las 11:39:37
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 21 de agosto 2025.- Como resultado de una acción operativa, interinstitucional, la Secretaría de Seguridad Pública junto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General del Estado y la Guardia Nacional, lograron la detención de tres presuntos responsables de los delitos de secuestro y extorsión. Asi mismo se aseguraron dos armas de fuego y dos vehículos relacionados a hechos ilícitos.

Sobre el particular se informó que con base en las investigaciones, el 12 de agosto se inició una carpeta de investigación por el delito de secuestro en agravio de un agricultor del municipio de Tacámbaro. 

Al recibir la denuncia, el personal de la Subsecretaría de Investigación Especializada, la Unidad Especializada de Combate al Secuestro y autoridades federales implementaron labores de investigación, inteligencia y análisis operativo que permitieron obtener resultados positivos.

En una primera intervención, fueron detenidas tres personas en Morelia, asegurándoles un revólver calibre .32 milímetros con seis cartuchos útiles, una pistola tipo escuadra calibre nueve milímetros, abastecida con nueve cartuchos y dos vehículos vinculados a los hechos.

Noventa Grados
Más información de la categoria
En Morelia, Michoacán detienen a tres personas relacionadas en secuestro y extorsión de agricultor
Ultimó a tiros a un hombre y lesionó a otro en el año 2019 en Uruapan; ahora fue sentenciado a más de 52 años de prisión
Dos elementos de Tránsito y Vialidad bajo investigación por corrupción en Celaya
Recibió a su hijo que estaba en custodia de su padre y ya no lo regresó; ya fue detenida en Morelia
Más información de la categoria
Renuncia abogado de familiares de los 43 de Ayotzinapa; se uniría a grupo de trabajo de Hugo Aguilar
Hallan fosa clandestina en panteón de Tlaquepaque, Jalisco; fiscalía duda de versión de madres buscadoras
Dan 131 años de prisión a secuestrador y homicida de hija de la activista Miriam Rodríguez
Aseguran cuatro vehículos con reporte de robo en Sahuayo, Michoacán
Comentarios