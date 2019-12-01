En Morelia, Michoacán detiene la GC a dos hombres con casi un kilo de hierba ilegal

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Febrero de 2026 a las 12:08:55

Morelia, Michoacán,a 18 de febrero 2026.- Un par de hombres que viajaban en un automóvil donde llevaban cerca de un kilo de mariguana fueron detenidos por elementos de la Guardia Civil, de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, hechos ocurridos en un filtro de vigilancia en la salida a Mil Cumbres.

Se trata de Angel Enrique G.J., de 26 años de edad y Joaquin Alberto A. S., de 44 años de edad, ambos originarios del municipio de Morelia.

Se informó que en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, los oficiales de seguridad de los tres órdenes de gobierno mantenían un filtro de revisión en la referida zona.

Ahí le marcaron el alto a los ocupantes de un automóvil marca Toyota, tipo Prius, de color gris, por lo que detuvieron la marcha, al descender de la unidad les realizaron un revisión de rutina sin encontrarles nada ilícito.

Sin embargo, cuando revisaron el carro localizaron una mochila y en su interior tres bolsas de plástico que contenían hierva verde con las características de la mariguana.

Por lo cual fueron detenidos en ese momento y trasladados a la Fiscalía General del Estado, donde al igual que la droga, que dio un peso de 957 gramos, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público.