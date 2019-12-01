En Morelia, Michoacán aseguran 900 dosis de estupefacientes y detienen a dos personas

En Morelia, Michoacán aseguran 900 dosis de estupefacientes y detienen a dos personas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Agosto de 2025 a las 13:32:41
Morelia, Michoacán, a 22 de agosto 2025.- Como resultado de la cumplimentación de una orden de cateo girada por un Juez de Control, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) aseguró narcótico y detuvo a dos personas por su posible relación en delitos contra la salud.

Sobre el particular se informó que dicha acción fue realizada por personal de la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo, adscrita a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto, con apoyo de la Policía de Investigación (PDI) Alto Impacto y binomios caninos, mientras que elementos de la Policía de Morelia, Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional (GN) brindaron seguridad perimetral.

En cumplimiento a una orden de cateo obsequiada por el Juez de Control, agentes investigadores se trasladaron a un inmueble ubicado en la calle Curtidores de Teremendo, donde aseguraron 57 bolsas de plástico tipo ziploc que contenían sustancia granulosa con características de metanfetamina, siendo un total de 900 dosis.

En el lugar fueron detenidos Audias “N”, de 53 años, y María Guadalupe “N”, de 20 años, quienes fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, junto con la droga y el inmueble asegurado.

