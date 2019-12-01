En Michoacán la app 911, será multilingüe y accesible para todos

En Michoacán la app 911, será multilingüe y accesible para todos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Agosto de 2025 a las 14:43:48
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 25 de agosto 2025.- Este lunes el secretario de Seguridad Pública, Juan Carlos Oseguera Cortés, presentó el lanzamiento de la aplicación 911 Michoacán, en la que se podrá solicitar apoyo en tiempo real, esto en rueda de prensa encabezada por el gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla.

Esta nueva aplicación se conecta directamente con el C5 Michoacán, permitiendo a los usuarios solicitar ayuda y recibirla de forma inmediata. Para ello, cuenta con un botón de pánico silencioso o también mediante su interfaz que tiene seis diferentes tipos de emergencias para reportar.

“Esta nueva aplicación del 911 Michoacán nos permite contribuir para que las y los ciudadanos puedan denunciar de manera inmediata por medio de sus teléfonos celulares”, puntualizó Oseguera Cortés. 

Esta nueva herramienta permite adjuntar evidencia como foto, video, audio y texto para complementar el reporte, además, son herramientas enfocadas a utilizarse por personas con sordera; está disponible para los sistemas operativos de iOS, Android y es gratuita. 

Esta nueva herramienta permite adjuntar evidencia como foto, video, audio y texto para complementar los reportes. Su diseño incluye funciones especiales para personas con sordera y se puede descargar de manera gratuita en los sistemas operativos iOS y Android.

La herramienta es accesible para toda la ciudadanía, visitantes y personas con discapacidad. Incluye idiomas como español, inglés, purépecha, francés y chino.

Noventa Grados
Más información de la categoria
En Michoacán la app 911, será multilingüe y accesible para todos
Incendian unidades y bloquean carretera en Escuinapa, Sinaloa
Cateos y operativos federales afectan las finanzas del crimen en 10 entidades del país
Hallan minas explosivas en Chinicuila, Michoacán
Más información de la categoria
Cateos y operativos federales afectan las finanzas del crimen en 10 entidades del país
Abandonan otro bebé en la Ciudad de México, ahora en el Metro; es el segundo en menos de 24 horas
Recuperan 15 cuerpos con marcas de violencia en fosa clandestina de panteón de Tlaquepaque
Ismael Zambada se declara culpable en corte de Nueva York; se espera cante nombres de políticos mexicanos ligados a la delincuencia
Comentarios