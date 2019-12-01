En Michoacán la app 911, será multilingüe y accesible para todos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Agosto de 2025 a las 14:43:48

Morelia, Michoacán, a 25 de agosto 2025.- Este lunes el secretario de Seguridad Pública, Juan Carlos Oseguera Cortés, presentó el lanzamiento de la aplicación 911 Michoacán, en la que se podrá solicitar apoyo en tiempo real, esto en rueda de prensa encabezada por el gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla.

Esta nueva aplicación se conecta directamente con el C5 Michoacán, permitiendo a los usuarios solicitar ayuda y recibirla de forma inmediata. Para ello, cuenta con un botón de pánico silencioso o también mediante su interfaz que tiene seis diferentes tipos de emergencias para reportar.

“Esta nueva aplicación del 911 Michoacán nos permite contribuir para que las y los ciudadanos puedan denunciar de manera inmediata por medio de sus teléfonos celulares”, puntualizó Oseguera Cortés.

Esta nueva herramienta permite adjuntar evidencia como foto, video, audio y texto para complementar el reporte, además, son herramientas enfocadas a utilizarse por personas con sordera; está disponible para los sistemas operativos de iOS, Android y es gratuita.

La herramienta es accesible para toda la ciudadanía, visitantes y personas con discapacidad. Incluye idiomas como español, inglés, purépecha, francés y chino.