En Michoacán en doce días asesinan a 10 mujeres; Morelia y Uruapan, con más casos

Morelia, Mich., 12 de septiembre de 2025.- No han transcurrido ni 15 días de septiembre y aquí en Michoacán ya suman 10 las mujeres asesinadas, la mayoría de ellas a balazos y cuya autoría podría atribuirse al crimen organizado.

Morelia y Uruapan son los municipios que presentan más casos de homicidios dolosos en contra de mujeres, pero a ellos se suman Los Reyes, Tarímbaro, Apatzingán, Zamora.

También una constante de estos crímenes, es que muchos de ellos han ocurrido a plena luz del día, frente a testigos, lo que apunta a que a los sicarios poco o nada les importa ser vistos o identificados.

Los casos

Esta es la cronología de los asesinatos registrados en la entidad en estos primeros doce días de septiembre:

Apenas comenzaba el mes cuando el día 1, en Uruapan, una mujer fue asesinada a balazos por la madrugada en la colonia Villas del Sol, aledaña al Cereso de esta ciudad, sobre la calle Calandria; la víctima tenía aproximadamente 25 años de edad.

El día 2 en Los Reyes, por la tarde, un sujeto al parecer bajo el influjo de alguna sustancia tóxica, propinó una brutal golpiza a su madre y hasta quitarle la vida; la fallecida se llamó Teresa T., de 60 años de edad y su hijo, el presunto homicida, fue identificado como José Luis G., de 27 años.

El jueves 4 en Tarímbaro, una mujer fue ejecutada dentro de una pequeña cachimba sin nombre, la cual se encuentra aledaña al establecimiento denominado "Cafetería Athena", cerca del kilómetro 9 de la carretera Morelia-Salamanca, a la altura de la población de San José de la Trinidad.

El viernes 5 en Apatzingán, un ataque perpetrado por sujetos armados en la localidad de Los Cuiniques, dejó como saldo a una mujer muerta y un hombre lesionado de bala y la privación de la libertad de dos personas; de la víctima, solo se supo que se llamaba Giselle T, de 23 años de edad, quien recibió varios impactos de bala.

También ese viernes 5 pero en Zamora, una mujer perdió la vida a causa de heridas causadas por proyectil de arma de fuego; la agresión sucedió sobre la calle Colón, en la zona Centro.

Ya el miércoles 10 en Uruapan, mientras recibía atención médica en un hospital particular, falleció la mujer agredida a tiros a bordo de una camioneta en la colonia Ampliación Revolución de Uruapan; la víctima laboraba en el Poder Judicial del Estado. Y se llamaba Blanca Angélica M., quien meses antes había sobrevivido a otro atentado a balazos.

Es ese mismo miércoles, pero en Morelia, una mujer fue asesinada a balazos en las inmediaciones de la Tenencia Morelos, al sur de la ciudad de Morelia, cerca de la salida a Pátzcuaro; el ataque se registró al interior de un domicilio de la calle José Antonio Pérez Pavón, perteneciente a la colonia Jardines de Cuitzillo; la víctima fue Yudit Tatiana, de 28 años de edad.

Apenas el pasado jueves también en Morelia, en un predio de la colonia Loma Bonita, también conocida como Loma Dorada, fue localizada una fosa clandestina en la que estaban los cadáveres de dos mujeres que presentaban huellas de tortura y ya estaban en avanzado estado de putrefacción; ellas tenían entre 25 y 30 años de edad.

Este viernes en Uruapan, el cuerpo de una mujer que fue asesinada a balazos, se localizó en calles de la colonia San Juan Evangelista, sobre la calle Miguel Huitzacua.

