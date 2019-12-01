En medio de choque de grupos armados en La Ruana, Michoacán, abandonan explosivos en puente 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Octubre de 2025 a las 00:22:02
Buenavista, Mich ., a 26 de octubre de 2025.- El choque de grupos armados en la comunidad Felipe Carrillo Puerto “La Ruana”, registrado la noche del sábado, quitó la tranquilidad de los habitantes del municipio de Buenavista , quienes además se hallaron con explosivos abandonados en las calles.

Los fuertes tiroteos comenzaron pasadas las 11 de la noche, cuando las fuertes descargas de ametralladoras y rifles de grueso calibre alertaron a la población de La Ruana, de un nuevo choque armado.

Los disparos se prolongaron por varios minutos, al cabo de los cuales ninguna autoridad se atrevió a acudir al sitio, dado el peligro que representa incluso para las autoridades el trasladarse de noche a esos sitios.

Indefensa, la población se encontró además con explosivos abandonados en un puente peatonal y vehicular, quedando incomunicados por el riesgo de pasar por el lugar.

Hasta el momento se desconoce el saldo de las balaceras, que una noche más como ya se ha hecho costumbre, quitaron la tranquilidad de los habitantes de La Ruana.

