SSP asegura a cinco personas con armas, sustancia ilícita y vehículos en Morelos, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Abril de 2026 a las 18:51:12

Morelos, Michoacán, a 09 de abril de 2026.- Como resultado de acciones operativas implementadas en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) aseguraron a cinco personas en posesión de armas de fuego, sustancia ilícita y vehículos con reporte de robo.

De acuerdo con la información oficial, la intervención se derivó de un reporte de robo, lo que motivó el despliegue de agentes de la Guardia Civil, quienes ubicaron un vehículo marca Volkswagen con civiles armados, iniciándose una persecución.

Fue en la localidad de El Progreso donde los uniformados lograron asegurar a tres hombres y dos mujeres. Durante la acción, les fueron localizados dos fusiles calibre 7.62x39, un arma calibre .223 milímetros y una escopeta de fabricación aparentemente hechiza.

Asimismo, se encontraron 100 envoltorios con una sustancia granulada con características propias de la metanfetamina, así como tres chalecos tácticos con leyendas alusivas a un grupo delincuencial.

En el lugar también quedaron bajo resguardo cinco vehículos —de las marcas Volkswagen, Mazda y Chevrolet— con reporte de robo, además de dos motocicletas Italika que presentaban alteraciones en sus medios de identificación.

Las personas aseguradas y lo incautado fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente para continuar con las diligencias respectivas.