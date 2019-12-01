Vinculan a proceso al exboxeador “El Terrible” Morales por el delito de abuso sexual; llevará el juicio en libertad

Tijuana, Baja California, a 20 de marzo de 2026.- El excampeón mundial de boxeo Erick "El Terrible" Morales fue vinculado a proceso por una jueza del Poder Judicial de Baja California, tras ser señalado por el delito de abuso sexual agravado. A pesar de la imputación, el también exfuncionario enfrentará el juicio en libertad mientras avanza la investigación.

La denuncia fue interpuesta por una trabajadora de la Secretaría del Bienestar del Ayuntamiento de Tijuana, hechos que presuntamente ocurrieron cuando Morales encabezaba dicha dependencia municipal.

En su trayectoria política, el exboxeador incursionó como diputado federal por Morena y posteriormente fue designado titular del Instituto del Deporte de Baja California durante la administración de Marina del Pilar Ávila Olmeda. Más tarde, dejó el cargo para buscar la candidatura a la alcaldía de Tijuana y, posteriormente, fue nombrado responsable de programas municipales del Bienestar por el alcalde Ismael Burgueño.

El abogado defensor, Elías Flores, confirmó la resolución judicial e indicó que su cliente enfrentará el proceso sin prisión preventiva, con la única restricción de no acercarse a la denunciante. Asimismo, la jueza fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

De acuerdo con la defensa, la determinación de la autoridad judicial se sustentó en la denuncia presentada y un examen psicológico, elementos que consideró suficientes para proceder con la vinculación. La audiencia, que se extendió por cerca de 24 horas, inició la tarde del jueves en el Centro de Justicia de Tijuana y concluyó la mañana de este viernes.