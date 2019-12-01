Recibe la FGE de Michoacán a estudiantes universitarios para mostrarles las instalaciones de la dependencia, así como sus áreas especializadas

Morelia, Michoacán, a 20 de marzo de 2026.- Con la intención de vincular la formación académica con la práctica profesional en materia de justicia, la Fiscalía General del Estado de Michoacán abrió sus puertas a estudiantes universitarios para mostrarles de primera mano cómo operan sus distintas áreas especializadas.

La actividad, impulsada por el fiscal general Carlos Torres Piña, reunió a 82 alumnas y alumnos de las licenciaturas en Seguridad Pública, Ciencias Forenses, Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, quienes participaron en un recorrido formativo dentro de las instalaciones de la institución.

Durante la visita, el grupo conoció la Unidad de Criminalística, donde especialistas explicaron y demostraron técnicas para el procesamiento de escenas, incluyendo la identificación y recolección de indicios. Además, se les presentó el trabajo que se realiza en áreas como Balística y Lofoscopia, fundamentales para el análisis científico en investigaciones delictivas.

El recorrido continuó en el Servicio Médico Forense, donde se abordaron los aspectos legales y técnicos de la medicina forense, así como los protocolos aplicados en distintos casos. Posteriormente, en la Unidad de Control de Internamiento, se explicó el procedimiento que se sigue durante las detenciones, con énfasis en el respeto a los derechos humanos.

La jornada concluyó con una plática de la Policía Cibernética, en la que se alertó sobre los riesgos en el uso de plataformas digitales y se compartieron recomendaciones para prevenir delitos en entornos virtuales.

Con este tipo de iniciativas, la Fiscalía estatal fortalece su colaboración con instituciones educativas y contribuye a la preparación de futuras y futuros profesionistas, brindándoles herramientas prácticas y una visión más completa del sistema de justicia.