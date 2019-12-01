Colectivo de búsqueda reporta ocho personas sin vida encontradas en pozo de Villagrán, Guanajuato

Colectivo de búsqueda reporta ocho personas sin vida encontradas en pozo de Villagrán, Guanajuato
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Marzo de 2026 a las 23:01:30
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Villagrán, Guanajuato, 20 de marzo de 2026.- El colectivo de búsqueda de personas desaparecidas “Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos GTO” informó sobre la localización de ocho cuerpos en un pozo ubicado cerca de la comunidad de Mexicanos.

A través de su página oficial dieron a conocer que el sitio ya fue clausurado, luego de que concluyeran los trabajos desde el pasado martes.

De acuerdo con la información, fueron recuperados los cuerpos de siete hombres y una mujer; de ellos, tres hombres y la mujer ya han sido identificados.

Asimismo, indicaron que, con el número de carpeta N.C.127801/2026, las personas interesadas pueden acudir a la Fiscalía del Estado en Celaya para solicitar información.

Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente el número de cuerpos localizados; se espera que en los próximos días emitan un comunicado al respecto.

Indicios localizados:

Hombre

  • Sudadera negra con estampado de Jordan
  • Pantalón negro marca Levi’s
  • Calcetín gris
  • Dos coronas metálicas en la mandíbula
  • Ausencia del segundo molar derecho y primer molar izquierdo
  • Desgaste dental

Hombre

  • Dos tatuajes en antebrazo interno derecho con las iniciales L.W.L.N.L
  • Cadena con el nombre “Paco”

Prendas asociadas:

  • Cinturón de cuero con hebilla de gallos
  • Cangurera roja con llaves, llavero y dije de la Virgen de Guadalupe
  • Pantalón talla 34 Levi Strauss

Hombre

  • Reloj marca Casio
  • Playera con logotipo de “Mérida, México”
  • Cinturón negro con hebilla metálica

Mujer

  • Brackets autoligados
  • Dos medallas (una de gallo y otra de San Benito)
  • Tatuaje de flores en hombro izquierdo (posible nombre “Mari”)
  • Tatuaje en antebrazo izquierdo tipo corona o alambre de púas
  • Tatuajes de flores tipo tribal en pierna izquierda
  • Tatuaje de estrella de cuatro vientos en pierna derecha
  • Tatuaje de flor con guía de hojas en brazo derecho
  • Uñas color nude con punta dorada
  • Anillo en dedo medio de la mano derecha
  • Chaleco talla grande
  • Blusa blanca tipo top
  • Tenis Converse
  • Pantalón talla 7
  • Calcetas Nike
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