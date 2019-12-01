Colectivo de búsqueda reporta ocho personas sin vida encontradas en pozo de Villagrán, Guanajuato

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Marzo de 2026 a las 23:01:30

Villagrán, Guanajuato, 20 de marzo de 2026.- El colectivo de búsqueda de personas desaparecidas “Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos GTO” informó sobre la localización de ocho cuerpos en un pozo ubicado cerca de la comunidad de Mexicanos.

A través de su página oficial dieron a conocer que el sitio ya fue clausurado, luego de que concluyeran los trabajos desde el pasado martes.

De acuerdo con la información, fueron recuperados los cuerpos de siete hombres y una mujer; de ellos, tres hombres y la mujer ya han sido identificados.

Asimismo, indicaron que, con el número de carpeta N.C.127801/2026, las personas interesadas pueden acudir a la Fiscalía del Estado en Celaya para solicitar información.

Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente el número de cuerpos localizados; se espera que en los próximos días emitan un comunicado al respecto.

Indicios localizados:

Hombre

Sudadera negra con estampado de Jordan

Pantalón negro marca Levi’s

Calcetín gris

Dos coronas metálicas en la mandíbula

Ausencia del segundo molar derecho y primer molar izquierdo

Desgaste dental

Hombre

Dos tatuajes en antebrazo interno derecho con las iniciales L.W.L.N.L

Cadena con el nombre “Paco”

Prendas asociadas:

Cinturón de cuero con hebilla de gallos

Cangurera roja con llaves, llavero y dije de la Virgen de Guadalupe

Pantalón talla 34 Levi Strauss

Hombre

Reloj marca Casio

Playera con logotipo de “Mérida, México”

Cinturón negro con hebilla metálica

Mujer