Colectivo de búsqueda reporta ocho personas sin vida encontradas en pozo de Villagrán, Guanajuato

Villagrán, Guanajuato, 20 de marzo de 2026.- El colectivo de búsqueda de personas desaparecidas “Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos GTO” informó sobre la localización de ocho cuerpos en un pozo ubicado cerca de la comunidad de Mexicanos.
A través de su página oficial dieron a conocer que el sitio ya fue clausurado, luego de que concluyeran los trabajos desde el pasado martes.
De acuerdo con la información, fueron recuperados los cuerpos de siete hombres y una mujer; de ellos, tres hombres y la mujer ya han sido identificados.
Asimismo, indicaron que, con el número de carpeta N.C.127801/2026, las personas interesadas pueden acudir a la Fiscalía del Estado en Celaya para solicitar información.
Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente el número de cuerpos localizados; se espera que en los próximos días emitan un comunicado al respecto.
Indicios localizados:
Hombre
- Sudadera negra con estampado de Jordan
- Pantalón negro marca Levi’s
- Calcetín gris
- Dos coronas metálicas en la mandíbula
- Ausencia del segundo molar derecho y primer molar izquierdo
- Desgaste dental
Hombre
- Dos tatuajes en antebrazo interno derecho con las iniciales L.W.L.N.L
- Cadena con el nombre “Paco”
Prendas asociadas:
- Cinturón de cuero con hebilla de gallos
- Cangurera roja con llaves, llavero y dije de la Virgen de Guadalupe
- Pantalón talla 34 Levi Strauss
Hombre
- Reloj marca Casio
- Playera con logotipo de “Mérida, México”
- Cinturón negro con hebilla metálica
Mujer
- Brackets autoligados
- Dos medallas (una de gallo y otra de San Benito)
- Tatuaje de flores en hombro izquierdo (posible nombre “Mari”)
- Tatuaje en antebrazo izquierdo tipo corona o alambre de púas
- Tatuajes de flores tipo tribal en pierna izquierda
- Tatuaje de estrella de cuatro vientos en pierna derecha
- Tatuaje de flor con guía de hojas en brazo derecho
- Uñas color nude con punta dorada
- Anillo en dedo medio de la mano derecha
- Chaleco talla grande
- Blusa blanca tipo top
- Tenis Converse
- Pantalón talla 7
- Calcetas Nike