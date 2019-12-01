Presuntos responsables del secuestro y homicidio de un jornalero en Uruapan, Michoacán, son vinculados a proceso

Uruapan, Michoacán, a 2 de marzo de 2026.- Un Juez de Control determinó vinculación a proceso en contra de Pedro Alonso “N” y Antonio “N”, por su posible participación en los delitos de secuestro agravado, contra la salud en su modalidad de posesión simple de metanfetamina y posesión de cartuchos de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Mexicana, cometido en agravio de un jornalero.

Sobre el particular se informó que con base en los datos de prueba, el pasado 8 de febrero, la víctima fue privada de su libertad en esta ciudad y trasladada a un inmueble ubicado en la colonia Doctores, donde fue mantenida en cautiverio. Posteriormente, el día 9 de febrero, los ahora imputados presuntamente la agredieron físicamente y la privaron de la vida mediante estrangulamiento.

Horas más tarde, el cuerpo fue trasladado a la colonia Valle Dorado, donde, al momento en que los investigados intentaban abandonarlo y colocar una cartulina con mensajes alusivos a grupos delictivos, pero fueron sorprendidos por los elementos de la Guardia Civil. Al notar la presencia policial, abordaron un vehículo y emprendieron la huida; sin embargo, fueron detenidos metros adelante.

Tras realizarles una inspección, a Antonio “N” le fueron aseguradas diversas bolsas que contenían metanfetamina, así como cartuchos útiles de distintos calibres de uso exclusivo. En tanto, a Pedro Alonso “N” también le fueron localizadas bolsas con sustancia con características de metanfetamina y cartuchos útiles.

En audiencia de continuación de vinculación a proceso, el órgano jurisdiccional resolvió vincular a proceso a ambos imputados por los delitos señalados, coincidió con la clasificación jurídica expuesta por la Fiscalía, y dio vista a la FGR por la posesión de los cartuchos.

Asimismo, se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y se fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.