Investiga la FGR robo a Banco Bienestar en Tequisquiapan, Querétaro

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 2 de Marzo de 2026 a las 17:33:22
Querétaro, 02 de marzo de 2026.- El Fiscal General del Estado de Querétaro, Víctor Antonio de Jesús Hernández, dio a conocer que el caso del robo a la sucursal del Banco Bienestar en Tequisquiapan, que se cometió durante la noche del 1 de marzo del año en curso, es llevado por la Fiscalía General de la República (FGR), por tratarse de una institución federal.

“Por el inmueble y establecimiento que se trata, es un asunto que lleva la Fiscalía General de la República, por la naturaleza y características (del robo) quien asumió la competencia fue la FGR, el primer respondiente fue la Policía Municipal (de Tequisquiapan), se dio vista a la autoridad federal y la autoridad federal inició la investigación”, dijo.

Explicó que la FGR tendría que ser la encargada de dar a conocer los detalles del hecho, ya que de tratarse de una instancia federal, le corresponde a dicha dependencia hacer las diligencias correspondientes.

Noventa Grados
