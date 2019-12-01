Tras accidente en la autopista de Occidente, abren un paso alterno para circulación de vehículos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Marzo de 2026 a las 16:44:55

Zinapécuaro, Michoacán, a 2 de marzo de 2026.- Después de que se registrara un accidente la madrugada de este lunes sobre la autopista México-Guadalajara en el kilometro 202 entre un tractocamión y otro vehículo de carga y ambos se incendiaran, ya fue abierto un paso alterno.

De acuerdo a la información, el personal de la autopista de Occidente, así como elementos de la Guardia Nacional trabajan cerca de la caseta de Zinapécuaro para quitar los escombros de los vehículos siniestrados y en hacer una limpieza, para poder reabrir la circulación.

El paso fue cerrado completamente en la autopista y obstaculizó el paso para los vehículos que viajaban en el sentido hacia Maravatío o Atlacomulco.

Las autoridades pidieron que en lo que se logra despejar el camino por completo, los conductores que vayan a circular por la zona, lo hagan con calma, ya que continúan vehículos varados.