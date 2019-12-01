En LC, Michoacán recupera la GC dos tractocamiones y una motocicleta robados 

Lázaro Cárdenas, Michoacán, a 6 de febrero 2026.- Como parte del reforzamiento de la seguridad en el municipio, en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, oficiales de la Guardia Civil, de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, en coordinación con autoridades municipales y federales recuperaron dos tractocamiones y una motocicleta con reporte de robo.

En el primer caso los oficiales fueron alertados por parte del sistema de emergencias C-5i, que en una pensión ubicada sobre el Libramiento de Sicartsa, en la colonia El Limón, había dos tractocamiones estacionados los cuales habían sido robados horas antes, por lo que se procedió a su aseguramiento.

Así mismo, en la tenencia de La Mira, fue localizada una motocicleta, de la marca Vento, tipo Nitrox, color negro con rojo, la cual cuenta con reporte de robo vigente.

Por tal motivo los dos tractocamiones y la motocicleta fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado para las investigaciones correspondientes y ser devueltos a sus legítimos dueños.