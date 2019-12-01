Controlan incendio en el basurero de Jacona tras horas de intenso trabajo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Febrero de 2026 a las 08:23:22
Jacona, Michoacán, 6 de febrero del 2026.- Tras largas horas de lucha incesante contra el fuego, bomberos de distintas corporaciones lograron sofocar el incendio del relleno sanitario del municipio de Jacona, Michoacán.

Fue durante la tarde del jueves que los servicios de emergencia fueron alertados de que el tiradero de basura se estaba quemando.

Al sitio acudieron elementos de los cuerpos de bomberos municipales así como de municipios aledaños.

Luego de incesantes horas de combate contra el fuego se logró controlar el siniestro, del cual no se reportaron víctimas.

