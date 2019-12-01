Omar García Harfuch presume "limpia" de extorsionadores y cobro de cuotas en Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Febrero de 2026 a las 08:19:14
Morelia, Michoacán, 6 de febrero del 2026.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, destacó la captura de generadores de violencia y la desarticulación de células criminales que operaban en distintas regiones de Michoacán, como parte de las acciones de seguridad implementadas en la entidad.

Entre los resultados más relevantes, el funcionario federal de seguridad señaló detenciones de grupos dedicados al cobro de cuotas, distribución de droga y hechos violentos en zonas como Tierra Caliente, Apatzingán, Buenavista, Pátzcuaro y Morelia.

García Harfuch informó que entre las capturas importantes se encuentra Gerardo N., identificado como responsable de extorsionar a productores de limón y aguacate, además de estar presuntamente vinculado con secuestro, homicidio y narcomenudeo.

Asimismo, fue aprehendido Estrella Cirilo N., alias “El Capi”, señalado como uno de los principales generadores de violencia en la región y encargado de recaudar cuotas a empresarios y productores.

También se reportó la detención de Efraín N., Juan Carlos N. y Mario N., alias “El Llanero”, presuntamente relacionados con extorsiones en Buenavista Tomatlán y Apatzingán, así como con actividades de reclutamiento criminal.

Por último, Omar García Harfuch añadió que otras personas vinculadas al cobro de cuotas en el sector limonero de Tierra Caliente también fueron aseguradas.

