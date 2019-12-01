Michoacán cierra 2025 con la cifra más baja de homicidios en una década

Michoacán cierra 2025 con la cifra más baja de homicidios en una década
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Febrero de 2026 a las 08:11:20
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 6 de febrero del 2026.- La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa, presentó el informe de incidencia delictiva de Michoacán con corte al 31 de diciembre de 2025, en el que destacó una disminución significativa en los delitos de alto impacto, particularmente en el homicidio doloso.

Durante su exposición, Figueroa señaló que al comparar 2024 con 2025 se observa una reducción del 15 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos, al pasar de cuatro asesinatos diarios a 3.5.

“Cuando comparamos 2024 contra 2025 observamos una reducción del 15 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos, lo que coloca a 2025 como el año con el promedio diario de homicidio más bajo de los últimos diez años”, afirmó.

La funcionaria subrayó que estos resultados posicionan a 2025 como el mejor año en materia de reducción de homicidios en la última década en la entidad, de acuerdo con los datos oficiales del SESNSP.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Dos homicidios dolosos en distintas colonias de Irapuato activan operativos de seguridad
Presunto responsable de abuso sexual en agravio de la nieta de su pareja es detenido en Zamora, Michoacán 
Sobre el Plan de Persecución de Delitos 2025–2034, la FGE dialoga con colectivos de personas con discapacidad
En Salvador Escalante, Michoacán, atacan a tiros a policías Municipales
Más información de la categoria
Mueren tres hombres tras ataque armado en Salvatierra, Guanajuato
Claudia Sheinbaum deja en claro: Morena no cobijará malas prácticas tras detención de alcalde de Tequila
Indignación en Durango: envenenan a 26 perritos en situación de calle en Gómez Palacio
Plan Michoacán, apuesta permanente para acabar con la violencia en el estado: Claudia Sheinbaum
Comentarios