Michoacán cierra 2025 con la cifra más baja de homicidios en una década

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Febrero de 2026 a las 08:11:20

Morelia, Michoacán, 6 de febrero del 2026.- La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa, presentó el informe de incidencia delictiva de Michoacán con corte al 31 de diciembre de 2025, en el que destacó una disminución significativa en los delitos de alto impacto, particularmente en el homicidio doloso.

Durante su exposición, Figueroa señaló que al comparar 2024 con 2025 se observa una reducción del 15 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos, al pasar de cuatro asesinatos diarios a 3.5.

“Cuando comparamos 2024 contra 2025 observamos una reducción del 15 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos, lo que coloca a 2025 como el año con el promedio diario de homicidio más bajo de los últimos diez años”, afirmó.

La funcionaria subrayó que estos resultados posicionan a 2025 como el mejor año en materia de reducción de homicidios en la última década en la entidad, de acuerdo con los datos oficiales del SESNSP.