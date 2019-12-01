Ingreso de aeronaves de EEUU a México fue por motivos humanitarios, asegura Defensa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Febrero de 2026 a las 08:20:20

Ciudad de México, a 6 de febrero 2026.- La Secretaría de la Defensa Nacional informó que autorizó la entrada a aeronaves de Estados Unidos al espacio aéreo mexicano en el marco de una misión de rescate médico.

Según un comunicado oficial, la dependencia federal indicó que se concedió la autorización en estricto cumplimiento de las Bases de Coordinación para Autorizar Sobrevuelos en el Espacio Aéreo Mexicano y Aterrizaje de Aeronaves Extranjeras.

Además, Defensa indicó que la misión tiene como objetivo el rescate de un miembro de la tripulación de un buque que se localiza en altamar, aproximadamente a 400 millas náuticas al oeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

En ese sentido, la Secretaría subrayó que esta acción responde a los principios de cooperación internacional y ayuda humanitaria para salvaguardar la vida humana, y reiteró que operaciones se realizan bajo los lineamientos de reciprocidad, respeto a la soberanía territorial y responsabilidad compartida entre ambas naciones.