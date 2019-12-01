Acusan a Diego "N" de privar de la libertad a candidatos morenistas en 2021; estaría ligado a organización de Jalisco

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Febrero de 2026 a las 07:57:48

Ciudad de México, a 6 de febrero 2026.- La Fiscalía General de la República (FGR) acusó a Diego “N”, alcalde de Tequila, Jalisco, de privar de la libertad a Guillermo Cordero García y Julio Alejandro García Gutiérrez, para que en 2021 renunciaran a sus candidaturas por Morena a la Presidencia Municipal de la localidad que gobierna.

Según información de las autoridades, “El Presidente”, como se le conoce al edil detenido, junto con sus colaboradores más cercanos secuestraron a los aspirantes de su mismo partido, para forzarlos a firmar su renuncia, misma que ambos presentaron en marzo de 2021 ante el Instituto Electoral de Jalisco, tras ser puestos en libertad.

Según la investigación que llevó a la captura del presidente municipal de Tequila, Cordero García y García Gutiérrez fueron levantados por un grupo armado encabezado por Diego “N”.

Asimismo, se establece que el alcalde los golpeó y los mantuvo en cautiverio en una de las casas de seguridad donde llevaban a empresarios y comerciantes que se negaban a ser extorsionados.

Por otra parte, el expediente indica que el señalado pactó con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) su llegada a la presidencia municipal de Tequila, desde donde operó una red criminal dedicada a secuestrar, extorsionar y amedrentar a sus adversarios políticos.

La investigación señal además a múltiples miembros de su gabinete, como son Juan Manuel “N”, director de Seguridad; Juan Gabriel “N”, director de Catastro y Predial; Isaac “N”, director de Obras Públicas, quienes fueron detenidos junto con el edil.

Además, la FGR señala a su esposa, Raquel Nañes Bugarín, así como a Diego López Ibarra, tesorero; Julio César Limón Trigueros, jefe de Gabinete, Francisco Javier Rivera Gutiérrez, alias “Faraón”, director de Padrón y Licencias; Osmara Araujo Aceves, directora de Recursos Humanos; Severo López Mendoza, “El Rey Mago”, grupo que se dedicó a extorsionar y secuestrar a comerciantes, artesanos y empresarios del ramo tequilero y que, en coordinación con “El Presidente”, cobraban cuotas semanales y mensuales de entre 20 mil y 50 mil pesos para dejar operar a los negocios.