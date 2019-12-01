Acusan a Diego "N" de privar de la libertad a candidatos morenistas en 2021; estaría ligado a organización de Jalisco

Acusan a Diego "N" de privar de la libertad a candidatos morenistas en 2021; estaría ligado a organización de Jalisco
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Febrero de 2026 a las 07:57:48
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 6 de febrero 2026.- La Fiscalía General de la República (FGR) acusó a Diego “N”, alcalde de Tequila, Jalisco, de privar de la libertad a Guillermo Cordero García y Julio Alejandro García Gutiérrez, para que en 2021 renunciaran a sus candidaturas por Morena a la Presidencia Municipal de la localidad que gobierna.

Según información de las autoridades, “El Presidente”, como se le conoce al edil detenido, junto con sus colaboradores más cercanos secuestraron a los aspirantes de su mismo partido, para forzarlos a firmar su renuncia, misma que ambos presentaron en marzo de 2021 ante el Instituto Electoral de Jalisco, tras ser puestos en libertad.

Según la investigación que llevó a la captura del presidente municipal de Tequila, Cordero García y García Gutiérrez fueron levantados por un grupo armado encabezado por Diego “N”.

Asimismo, se establece que el alcalde los golpeó y los mantuvo en cautiverio en una de las casas de seguridad donde llevaban a empresarios y comerciantes que se negaban a ser extorsionados.

Por otra parte, el expediente indica que el señalado pactó con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) su llegada a la presidencia municipal de Tequila, desde donde operó una red criminal dedicada a secuestrar, extorsionar y amedrentar a sus adversarios políticos.

La investigación señal además a múltiples miembros de su gabinete, como son Juan Manuel “N”, director de Seguridad; Juan Gabriel “N”, director de Catastro y Predial; Isaac “N”, director de Obras Públicas, quienes fueron detenidos junto con el edil.

Además, la FGR señala a su esposa, Raquel Nañes Bugarín, así como a Diego López Ibarra, tesorero; Julio César Limón Trigueros, jefe de Gabinete, Francisco Javier Rivera Gutiérrez, alias “Faraón”, director de Padrón y Licencias; Osmara Araujo Aceves, directora de Recursos Humanos; Severo López Mendoza, “El Rey Mago”, grupo que se dedicó a extorsionar y secuestrar a comerciantes, artesanos y empresarios del ramo tequilero y que, en coordinación con “El Presidente”, cobraban cuotas semanales y mensuales de entre 20 mil y 50 mil pesos para dejar operar a los negocios.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Dos homicidios dolosos en distintas colonias de Irapuato activan operativos de seguridad
Presunto responsable de abuso sexual en agravio de la nieta de su pareja es detenido en Zamora, Michoacán 
Sobre el Plan de Persecución de Delitos 2025–2034, la FGE dialoga con colectivos de personas con discapacidad
En Salvador Escalante, Michoacán, atacan a tiros a policías Municipales
Más información de la categoria
Mueren tres hombres tras ataque armado en Salvatierra, Guanajuato
Claudia Sheinbaum deja en claro: Morena no cobijará malas prácticas tras detención de alcalde de Tequila
Indignación en Durango: envenenan a 26 perritos en situación de calle en Gómez Palacio
Plan Michoacán, apuesta permanente para acabar con la violencia en el estado: Claudia Sheinbaum
Comentarios