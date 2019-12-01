Más de 400 detenidos por el Plan Michoacán: Omar García Harfuch

Morelia, Michoacán, a 06 de febrero del 2026.- Del 10 de noviembre al 20 de enero del 2026, se ha detenido a 430 generadores de violencia en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, anunció Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal.

En el marco de la “Mañanera del Pueblo” de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, desde la ciudad de Morelia, el secretario de Seguridad señal que entre los detenidos están personas como Gerardo N., presunto extorsionador de limoneros y aguacateros; Mario N. “alias El Llanero” cobro de extorsión a limoneros; así como César Alejandro N. alias “El Botox” acusado de extorsionar limoneros en el Valle de Apatzingán y presunto homicida de Bernardo Bravo, líder limonero en aquella región.

Agregó que del 01 de octubre del 2024 al 15 de enero del 2026 se registran mil 218 detenidos por delitos delitos de alto impacto; 25 mil 411 toneladas de droga decomisadas, así como mil 137 armas de fuego. Además, la Secretaría de Marina ha desmantelado 18 campamentos del crimen organizado.

En cuanto al combate a la extorsión, García Harfuch expuso que hay 118 detenidos por la comisión de este delito, entre ellos 60 objetivos prioritarios y cuatro líderes regionales; siete bandas desarticuladas; 151 carpetas de investigación iniciadas.

Asimismo, reconoció el trabajo coordinado con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Fiscalía General del Estado (FGE), en esta última, dijo, se ha aplicado un monto importante para la implementación de tecnologías, capacitación, etc.